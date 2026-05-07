“La pareja perfecta” terminó en tragedia: joven es asesinada tras salida con su novio

Lo que parecía una historia de amor terminó en tragedia. Diana Amado, una joven de 35 años conocida en Huari, Áncash, murió en circunstancias aún bajo investigación luego de salir con su pareja, David Santos Cruz.

Según las investigaciones preliminares, Diana salió la noche del jueves con su novio, con quien mantenía una relación de tres años y planeaba formar una vida juntos. Sin embargo, al amanecer fue llevada inconsciente al hospital de Huari, donde los médicos confirmaron que ya había fallecido.

El principal sospechoso es David Santos Cruz, quien la trasladó al centro de salud y luego habría intentado abandonar el lugar. Personal del hospital y ciudadanos evitaron su fuga y lograron retenerlo hasta la llegada de las autoridades.

La necropsia reveló que Diana murió por asfixia tras atragantarse con su propia sangre. Además, los médicos detectaron golpes en diferentes partes del cuerpo. La camioneta en la que fue trasladada también presentaba manchas de sangre.

La familia de la víctima exige justicia y cuestiona las contradicciones del detenido, quien aseguró que ambos estaban tomando licor y que encontró a Diana inconsciente dentro del vehículo. Además, durante las investigaciones salió a la luz una denuncia previa contra él por presunto abuso sexual en 2024.

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