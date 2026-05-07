Alerta sanitaria por virus infantil: piden reforzar higiene y prevención

El Ministerio de Salud encendió las alertas por el aumento de casos del virus “boca, mano y pie”, una enfermedad contagiosa que afecta principalmente a niños pequeños y que ya provocó la suspensión de clases en algunos colegios del país.

El doctor César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, informó que actualmente existen más de 80 conglomerados de casos en diferentes instituciones educativas y entre 300 y 400 contagios registrados a nivel nacional.

Los síntomas más frecuentes son fiebre leve, malestar general, tos y la aparición de ampollas o lesiones alrededor de la boca, manos y pies. Según el especialista, la enfermedad suele durar entre 7 y 10 días y, aunque es altamente contagiosa, la mayoría de menores se recupera sin complicaciones.

El virus se transmite por vía respiratoria, contacto con superficies contaminadas y también por las secreciones de las lesiones. Por ello, el Minsa recomienda reforzar la desinfección de aulas, juguetes y objetos compartidos.

Además, se pidió a los padres evitar la automedicación y acudir a centros de salud ante cualquier síntoma. El tratamiento consiste principalmente en controlar la fiebre, mantener hidratado al menor y ofrecer alimentos blandos y fríos para aliviar las molestias.

Especialistas también advirtieron que adultos y adultos mayores pueden contagiarse, por lo que recomiendan lavado constante de manos, ventilación de ambientes y evitar contacto directo con las lesiones del menor enfermo.

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