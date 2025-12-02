Cliver Huaman narró el Sporting Cristal vs Alianza Lima en el estadio Nacional

Sueño cumplido. El joven Cliver Huamán, que se convirtió en viral en los últimos días por narrar la final de la Copa Libertadores desde el cerro del estadio Monumental, llegó hasta el estadio Nacional para narrar el Sporting Cristal vs Alianza Lima por los play offs de la Liga 1.

Pues el canal que transmitió el encuentro lo invitó para narrar unos minutos del encuentro junto a Peter Arévalo y de esa manera, ‘Pol Deportes’ cumplió uno de sus sueños. El joven se mostró muy emocionado desde los primeros minutos, además, recibió un presente por parte de Julio César Uribe y Sporting Cristal.

NO TE PIERDAS LA NARRACIÓN HISTÓRICA DE POL DEPORTES EN L1MAX ⚽ Cliver Huamán cumple su sueño de narrar un partido en el Estadio Nacional 🇵🇪 #SportingCristal 0-0 #AlianzaLima 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #PlayoffL1MAX #Semifinales pic.twitter.com/XHiKg1OpqM — L1MAX (@L1MAX_) December 3, 2025

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7