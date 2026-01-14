Con blooper incluido: Alianza Lima cae ante Unión en su segundo amistoso del año

En su segundo partido amistoso del año, Alianza Lima sumó una nueva derrota en la Serie Río de la Plata. Tras perder el sábado frente a Independiente, esta vez cayó también 1-2 ante Unión de Santa Fe.

No obstante, lo que movió las redes sociales es que prácticamente desde la primera jugada Alianza Lima se vio abajo en el marcador. Y es que el volante Sergio Peña intentó darle un pase al portero Alejandro Duarte, pero este no estaba bajo los tres palos, por lo que la pelota lentamente se metió al pórtico blanquiazul.

Ya en la segunda mitad, un error en salida provocó el segundo tanto del equipo argentino por intermedio de Julián Palacios a los 52. No obstante, dos minutos después llegó el descuento de Alianza Lima a través de un buen gol de Eryc Castillo.

Tras estas dos derrotas, Alianza Lima cerrará su participación en la Serie Río de la Plata cuando enfrente este domingo 18 de enero a Colo-Colo, desde las 7:00 pm. El encuentro contará con la transmisión de Disney+.

¡Tremendo BLOOPER de SERGIO PEÑA! 😳 AUTOGOL del volante de Alianza Lima y Unión de Santa Fe vence 1-0 a los blanquiazules desde los ¡40 SEGUNDOS! ❌ pic.twitter.com/WSKVrSYsYN — Pase Filtrado (@pasefiltradope) January 14, 2026

