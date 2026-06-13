Partidos de hoy, sábado 13 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 13 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 13 DE JUNIO
- Copa del Mundo
2:00 p.m. | Qatar vs Suiza – DSports, DGO, Paramount+
5:00 p.m. | Brasil vs Marruecos – DSports, DGO, Paramount+
8:00 p.m. | Haití vs Escocia – DSports, DGO, Paramount+
11:00 p.m. | Australia vs Turquía – DSports, DGO, Paramount+
- Copa de la Liga – Perú
11:00 a.m. | San Martín vs Sport Boys – +Bicolor
1:15 p.m. | Mannucci vs Alianza Atlético – +Bicolor
3:30 p.m. | Comerciantes FC vs Sporting Cristal – +Bicolor
6:30 p.m. | Binacional vs Cienciano – +Bicolor