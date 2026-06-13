X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, sábado 13 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 13 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, sábado 13 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 13 DE JUNIO

  • Copa del Mundo

2:00 p.m. | Qatar vs Suiza – DSports, DGO, Paramount+

5:00 p.m. | Brasil vs Marruecos – DSports, DGO, Paramount+

8:00 p.m. | Haití vs Escocia – DSports, DGO, Paramount+

11:00 p.m. | Australia vs Turquía – DSports, DGO, Paramount+

  • Copa de la Liga – Perú

11:00 a.m. | San Martín vs Sport Boys – +Bicolor

1:15 p.m. | Mannucci vs Alianza Atlético – +Bicolor

3:30 p.m. | Comerciantes FC vs Sporting Cristal – +Bicolor

6:30 p.m. | Binacional vs Cienciano – +Bicolor

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

Siguiente artículo