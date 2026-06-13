Mundial 2026: cómo agregar los partidos a tu calendario en Google y Outlook

La cita mundialista ya arrancó el jueves 11 de junio y seguro no te quieres perder ningún partido de tu selección favorita o de aquellos astros del fútbol que disputarán su última Copa del Mundo, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. ¡Es importante que no se te pase ninguna fecha y hora! Es por eso que AQUÍ te contamos cómo añadir estos partidos al calendario que uses, ya sea en Google u Outlook.

Puedes elegir añadir los 104 partidos del evento máximo del fútbol desarrollado en Canadá, Estados Unidos y México, o solo los partidos de los equipos de tu preferencia. A continuación el paso a paso de cómo agregarlos a tu calendario favorito.

DESDE CALENDARIOMUNDIAL2026.COM

Ingresa a https://www.calendariomundial2026.com/ Elegir entre Todo el Mundial, Mis equipos o Mis equipos + fase final Seleccionar la zona horaria en la que estás Pulsar a qué aplicativo de calendario deseas agregar

5. Si se elige la opción Google Calendar, se abre este aplicativo y solo quedaría confirmar que se está agregando estas fechas

6. Si se elige Iphone, se abre directamente el aplicativo de calendario del celular y solo queda pulsar ‘añadir’

7. Si se elige Android, automáticamente se copia un link, abre calendar.google.comen el ordenador, pulsa el ‘+’ que figura en la sección Otros Calendarios y elige la opción ‘desde URL’, pega la URL previamente copiada y pulsa ‘añadir calendario’

Es así como se sincronizarán automáticamente los partidos elegidos en tu Android. E incluso si estos pasan de ronda, ¡las nuevas fechas aparecerán automáticamente en tu calendario!

FOTMOB

Otra opción de agregar los partidos al calendario o importarlos es usando la página web Fotmob. Aquí los pasos a seguir.

Ingresa a https://www.fotmob.com/ En la sección Ligas, elegir la opción Copa del Mundo Dar click en Sincronizar con el calendario Elegir entre Apple, Outlook o Google En el caso de Outllook, se abrirá automáticamente el aplicativo de correo. Automáticamente aparecerá la sección Calendario con el link ya copiado, dar click en ‘buscar’ Dar click en el símbolo de check y ¡listo!

Además, en las fechas que elijas también puedes agregar una alerta, al estilo de despertador, que sonará minutos antes de que empiece el partido que tanto esperas.

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