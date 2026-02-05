Con miras al repechaje: Marcelo Martins vuelve del retiro y jugará gratis en histórico club

El fútbol boliviano vive un giro inesperado. Tras más de dos años fuera de las canchas, Marcelo Martins retomará su carrera profesional. Según informó el portal Visión 360, el histórico goleador alcanzó un acuerdo para integrarse a las filas de Oriente Petrolero, club donde inició su carrera.

A sus 38 años, el atacante se prepara para disputar nuevamente la liga local. Su reincorporación no solo beneficia al cuadro refinero, sino que lo posiciona como una pieza estratégica para la selección de Bolivia. El regreso ocurre en un momento crítico: el combinado nacional se prepara para encarar el repechaje de la Copa del Mundo 2026.

Fuentes cercanas a la institución cruceña aseguran que la negociación está cerrada y solo resta la firma del contrato. Se prevé que la presentación oficial ocurra este lunes. De hecho, el delantero ya habría iniciado un plan de acondicionamiento físico para estar a la altura de la alta competencia de inmediato.

Por su parte, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha recibido la noticia con optimismo. Fernando Costa, presidente de la entidad, manifestó que convocarán a todo el talento disponible para asegurar la clasificación mundialista. Esta apertura coincide con las declaraciones que el propio Marcelo Martins dio en septiembre pasado, donde dejó abierta la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta de ‘La Verde’ para la repesca internacional.

