Conar cambia de árbitros en los partidos de Universitario, Alianza y Melgar por esta razón

Atención. La fecha 11 del Torneo Clausura inició el último jueves y continuará durante el fin de semana, ahora, la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) ha anunciado que cambiará de árbitros hasta en tres encuentros de la fecha

Los afectados son los partidos de Cienciano vs Alianza Lima, Comerciantes Unidos vs Melgar FBC y Universitario vs Cusco FC. La razón es que los jueces que habían sido asignados a dichos encuentros, han sido designados internacional de último momento a la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 Chile 2025.

Los árbitros Kevin Ortega, Jesús Sánchez y Michael Orué no estarán esta jornada en el Torneo Clausura y la Conar ya designó a los nuevos jueces para cada encuentro de Universitario, Alianza Lima y Melgar.

“El reemplazo del Sr. Kevin Ortega, nombrado inicialmente como árbitro en el partido Cienciano vs Alianza Lima, será el Sr. Jhonathan Zamora, el reemplazo del Sr. Jesús Sánchez, nombrado inicialmente como árbitro asistente en el partido Comerciantes Unidos vs Melgar FBC, será el Sr. Juan Juárez y el reemplazo del Sr. Michael Orué, nombrado inicialmente como árbitro asistente en el partido Universitario vs Cusco FC; será el Sr. Anderson Quispe”, indicaron.

