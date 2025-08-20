Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Conmebol se pronuncia sobre partido de Independiente vs U de Chile en Argentina

Deportes
Conmebol se pronuncia sobre partido de Independiente vs U de Chile en Argentina
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

Tras los lamentables incidentes ocurridos en el partido de Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, la Conmebol envió un comunicado en su página oficial y se pronunció al respecto. En primera instancia, el máximo ente del fútbol sudamericano determinó cancelar el encuentro.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, se lee en la primera parte del comunicado.

Asimismo, la Conmebol señala que “teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”.

Finalmente, la Conmebol indica que toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Según la información del periodista argentino, Gaston Edul, hay más de 90 detenidos, 10 heridos, 3 de gravedad y por ahora, sin personas fallecidas.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo