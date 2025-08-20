Conmebol se pronuncia sobre partido de Independiente vs U de Chile en Argentina

Tras los lamentables incidentes ocurridos en el partido de Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, la Conmebol envió un comunicado en su página oficial y se pronunció al respecto. En primera instancia, el máximo ente del fútbol sudamericano determinó cancelar el encuentro.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, se lee en la primera parte del comunicado.

Asimismo, la Conmebol señala que “teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”.

Finalmente, la Conmebol indica que toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Según la información del periodista argentino, Gaston Edul, hay más de 90 detenidos, 10 heridos, 3 de gravedad y por ahora, sin personas fallecidas.

Independiente – U de Chile está cancelado.

CONMEBOL no dispuso que se vuelva a jugar por ahora. Tiene que decidir el fallo deportivo.

A las 00.42 hs: Más de 90 detenidos. 10 heridos, tres de gravedad. Sin fallecidos. — Gastón Edul (@gastonedul) August 21, 2025

