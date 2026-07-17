Conoce al árbitro elegido para la final de la Copa del Mundo que trae malos recuerdos a Argentina (y a Perú)

El máximo ente del fútbol oficializó al árbitro para la final de la Copa del Mundo. Se trata del esloveno Slavko Vinčić, quien liderará la terna en el choque entre España y Argentina, a disputarse este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El historial del juez es particular: arbitró la última derrota de los albicelestes en este tipo de torneos (la derrota ante Arabia Saudita en Qatar 2022) y los hispanos nunca perdieron con él arbitrándolos.

Dato adicional: para el Perú es de ingrata recordación, pues impartió justicia en el choque de repechaje ante Australia en el que quedamos eliminados hace cuatro años.

¿Quiénes integran la terna arbitral de la final del Mundial?

Slavko Vinčić no estará solo en el terreno de juego. El equipo arbitral para el partido definitivo quedó conformado de la siguiente manera:

Asistentes de línea: Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič (ambos de Eslovenia).

Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania).

Los partidos dirigidos por Vinčić en la Copa del Mundo 2026

Con 46 años de edad y escarapela internacional desde hace más de tres lustros (2010), el juez esloveno registra tres apariciones previas en el torneo que acaba este domingo 19 de julio:

Fase de grupos: Estuvo a cargo del choque entre Brasil y Marruecos. Fase de grupos: Dirigió el compromiso de Jordania contra Argelia. Dieciseisavos de final: Impartió justicia en el México vs. Ecuador. En este duelo, expulsó al defensor ecuatoriano Piero Hincapié tras aplicar de forma estricta la normativa sobre conducta verbal (conocida como la ‘ley Vinicius-Prestianni’).

Historial del colegiado con las selecciones finalistas

No es una cara nueva para la Albiceleste. Durante la cita de Qatar 2022, Vinčić estuvo presente en dos compromisos del cuadro sudamericano, pues estuvo en el debut donde Arabia Saudita dio el golpe al vencer 2-1 a los dirigidos por Lionel Scaloni.

Por su parte, la Roja registra un balance impecable bajo la supervisión del réferi esloveno: Acumula cinco compromisos invicta cuando él dirige. El recuerdo más dulce para los españoles bajo su arbitraje fue el triunfo 2-1 ante Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024, torneo en el que se coronaron campeones.

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