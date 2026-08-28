Copa Sudamericana: ¿A qué hora y dónde ver Cienciano vs. City Torque por los cuartos de final?

Cienciano recibe a City Torque en partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Cusqueños y uruguayos irán por un nuevo triunfo en el torneo este jueves 10 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

El conjunto cusqueño llega de perder por la mínima diferencia de visita ante Botafogo por los octavos de la Copa Sudamericana, pero concretando un global de 6-2 a su favor. En tanto, por el Torneo Clausura de la Liga 1, Cienciano arribará al transcendetal partido copero luego de recibir al Cusco FC.

Por su parte, el equipo uruguayo viene de ganar de local 2-1 a Tigre por los octavos de la Copa Sudamericana. En tanto, por el campeonato charrúa, City Torque llegará de enfrentar de local al Cerro Largo.

En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Cienciano vs. City Torque.

¿A QUÉ HORA JUEGA CIENCIANO VS. CITY TORQUE?

Cienciano y City Torque se enfrentan este jueves 10 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, a partir de las 7:30 p.m. Los hinchas cusqueños y uruguayos asistirán masivamente para ver este partido de ida que promete generar muchas emociones.

Cabe apuntar que el encuentro de vuelta tendrá lugar el jueves 17 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevido, Uruguay, también desde las 7:30 p.m.

¿DÓNDE VER EL CIENCIANO VS. CITY TORQUE?

El partido entre Cienciano y City Torque va por la señal de ESPN 3 y Disney+. Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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