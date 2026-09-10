Copa Sudamericana: ¿A qué hora y dónde ver City Torque vs. Cienciano por los cuartos de final?

City Torque recibe a Cienciano en partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Cusqueños y uruguayos irán por un nuevo triunfo en el torneo este jueves 17 de septiembre en el Estadio Centenario, en Montevideo, Uruguay.

En el encuentro de ida, el conjunto cusqueño se impuso 2-0 de local con goles de Cristian Souza a los 28 minutos y de Maximiliano Amondarain a los 42. Cabe recordar que por el Torneo Clausura de la Liga 1, Cienciano ha decidido postergar sus encuentros ante ADT y Chankas.

En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido City Torque vs. Cienciano.

¿A QUÉ HORA JUEGA CITY TORQUE VS. CIENCIANO?

City Torque y Cienciano se enfrentan este jueves 17 de septiembre en el Estadio Centenario, en Montevideo, Uruguay, a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). Los hinchas uruguayos y cusqueños asistirán masivamente para ver este partido de vuelta que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER EL CITY TORQUE VS. CIENCIANO?

El partido entre City Torque y Cienciano va por la señal de ESPN y Disney+. Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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