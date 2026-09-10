Experiencia “BTS Pop-Up: Arirang” llegará a Lima con un espacio exclusivo para sus fans

Lima fue confirmada como una de las ciudades latinoamericanas que recibirá “BTS Pop-Up: Arirang”, una experiencia temática que acompañará el regreso de BTS a la región.

La propuesta permitirá a los seguidores de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook ingresar a un espacio inspirado en el universo y la estética de su álbum “Arirang”.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA EXPERIENCIA?

La experiencia funcionará como una tienda temporal que combinará diferentes ambientes especialmente diseñados para los ARMY. Los asistentes encontrarán pantallas digitales, iluminación temática y espacios para tomarse fotografías, además de otros elementos relacionados con esta nueva etapa de la agrupación surcoreana.

Uno de los principales atractivos será la venta de mercancía oficial y exclusiva. Según la información difundida, estarán disponibles productos coleccionables, recuerdos relacionados con la gira y otros artículos de BTS destinados a sus seguidores.

Por el momento, los organizadores no han revelado la ubicación ni las fechas exactas en las que funcionará el pop-up en Lima. “Próximamente se dará a conocer la información oficial con detalles sobre ubicaciones, fechas exactas y recomendaciones para asistir a esta experiencia”, indicaron.

Además de Lima, “BTS Pop-Up: Arirang” llegará a Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires, ciudades incluidas en el recorrido latinoamericano de BTS. La iniciativa se desarrolla en medio del regreso del grupo y el lanzamiento de “Arirang”, producción que marca una nueva etapa artística para la banda.

La llegada de la experiencia coincidirá con la expectativa por los conciertos de BTS en Latinoamérica. En Perú, la agrupación tiene programadas tres presentaciones en Lima para los días 7, 9 y 10 de octubre, mientras los organizadores recomendaron a los seguidores mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer próximamente todos los detalles del pop-up.

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