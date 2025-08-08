Temas
Cristian Benavente es nuevo jugador de Sporting Cristal para el Torneo Clausura

Cristian Benavente es nuevo jugador de Sporting Cristal para el Torneo Clausura
Sporting Cristal anunció la llegada de Cristian Benavente a sus filas, pues el futbolista hispano peruano vuelve a jugar en el fútbol peruano tras su paso por Sport Boys y Alianza Lima en la Liga 1. El cuadro ‘rimense’ decidió fichar al ‘Chaval’ para que sea el refuerzo de Paulo Autori en el campeonato peruano.

“Nos complace en presentar a Cristian Benavente como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. A darlo todo por la celeste”, escribieron en las cuentas oficiales del cuadro ‘rimense’ donde agregaron un imagen del futbolista.

El futbolista se suma a las filas de Sporting Cristal con el objetivo de ganar el Torneo Clausura y pelear el título del 2025. Cabe mencionar que Benavente jugó el años pasado en la Liga 1 con la camiseta de Sport Boys y antes de ello, estuvo con Alianza Lima.

