Cristian Benavente es nuevo jugador de Sporting Cristal para el Torneo Clausura

Sporting Cristal anunció la llegada de Cristian Benavente a sus filas, pues el futbolista hispano peruano vuelve a jugar en el fútbol peruano tras su paso por Sport Boys y Alianza Lima en la Liga 1. El cuadro ‘rimense’ decidió fichar al ‘Chaval’ para que sea el refuerzo de Paulo Autori en el campeonato peruano.

“Nos complace en presentar a Cristian Benavente como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. A darlo todo por la celeste”, escribieron en las cuentas oficiales del cuadro ‘rimense’ donde agregaron un imagen del futbolista.

¡Bienvenido al Rímac, Cristian! Nos complace en presentar a Cristian Benavente como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A darlo todo por la Celeste! 💪#SaludBenavente#FuerzaCristal pic.twitter.com/CWak56c4lP — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 8, 2025

El futbolista se suma a las filas de Sporting Cristal con el objetivo de ganar el Torneo Clausura y pelear el título del 2025. Cabe mencionar que Benavente jugó el años pasado en la Liga 1 con la camiseta de Sport Boys y antes de ello, estuvo con Alianza Lima.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7