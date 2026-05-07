¿El Hantavirus es una nueva amenaza? Mitos y verdades tras brote en crucero

El crucero Hondius, que partió desde Ushuaia (Argentina) con destino a los Países Bajos, ha encendido las alarmas sanitarias en Europa tras confirmarse varios casos de hantavirus. Aunque las autoridades piden calma y descartan una pandemia similar a la del Covid-19, el protocolo de evacuación y el contagio de una azafata fuera de la embarcación han generado incertidumbre.

El protocolo de evacuación en Granadilla, Tenerife

Para evitar riesgos, se ha seleccionado el puerto de Granadilla en Tenerife (España) para realizar el desembarque de los más de 120 pasajeros de 40 nacionalidades distintas. Este puerto fue elegido por su ubicación aislada y limitada actividad comercial.

El operativo consiste en recoger a los pasajeros por nacionalidades mediante embarcaciones que los trasladarán directamente al aeropuerto para ser repatriados de inmediato a sus países de origen, donde deberán cumplir con los protocolos de vigilancia sanitaria.

La clave: ¿Se contagia entre humanos?

El hantavirus cuenta con entre 20 y 40 cepas conocidas. Históricamente, el contagio se produce por el contacto con fluidos de roedores infectados. Sin embargo, la preocupación actual radica en la cepa Andes, la única que ha demostrado capacidad de transmisión entre personas.

A pesar de esto, científicos y epidemiólogos enfatizan dos puntos clave:

No es altamente contagioso: Si lo fuera, la totalidad de la tripulación y los pasajeros del crucero ya estarían infectados. Focalización: La OMS y diversos especialistas descartan que estemos ante el inicio de una epidemia global.

El caso de la azafata en Ámsterdam

La preocupación aumentó tras la hospitalización de una azafata de la aerolínea KLM en Ámsterdam. La trabajadora tuvo contacto con una pasajera que falleció por la enfermedad mientras repatriaba el cuerpo de su esposo (la primera víctima del brote). Este se considera el primer contagio fuera del crucero, lo que ha llevado a la OMS a iniciar la búsqueda de los 80 pasajeros que compartieron el vuelo con la azafata.

Situación actual y cifras

En el crucero: De ocho casos sospechosos a bordo del Hondius, cinco ya han sido confirmados .

En Santa Elena: Cerca de 2,000 personas de esta isla se encuentran en cuarentena preventiva luego de que 28 pasajeros del crucero desembarcaran en el lugar .

En Sudamérica: Argentina ha reportado tres casos confirmados en las últimas horas, mientras que Chile y Perú mantienen vigilancia activa.

Los síntomas iniciales del hantavirus pueden confundirse con una gripe fuerte, y su confirmación laboratorial suele ser lenta. Por ello, las autoridades sanitarias subrayan que la cuarentena y el aislamiento preventivo son las herramientas más efectivas para contener este brote focalizado.

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