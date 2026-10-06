Cristiano Ronaldo se compara con Maradona y Pelé en carta en la que explica por qué dejó Portugal

Cristiano Ronaldo publicó una extensa carta en sus redes sociales detallando los motivos por los que abandonó la concentración de Portugal tras el partido ante Noruega por la Nations League. En determinado momento, CR7 se comparó con Diego Maradona y Pelé.

De acuerdo a su versión, tuvo una reunión con el DT de la selección lusa, Jorge Jesus, en la que este, además de pedirle disculpas, se comprometió a leer en conferencia de prensa un documento aprobado por el propio Cristiano Ronaldo.

En uno de los puntos, siempre de acuerdo a la versión del popular ‘Bicho’, el entrenador leería ante los medios de comunicación lo siguiente: “El partido en Noruega no formaba parte del plan que había diseñado para él. Sin embargo, consideré que se había recuperado físicamente y le advertí que tal vez tendría que utilizarlo. Cristiano estuvo de acuerdo. Cometí un error al hacer que alguien de la talla de Pelé o Maradona calentara y luego no darle minutos en el partido. Si fuera hoy, no lo haría”.

En su mensaje, CR7 detalló que Jorge Jesus incumplió lo acordado con él en cuanto a los partidos que disputaría. Asimismo, el delantero asumió como errores el abandonar a sus compañeros y no haber saludado a la afición al final del cotejo contra Noruega. No obstante, fue claro en descartar que haya renunciado a Portugal.

“Si me encuentro bien físicamente y jugando con mi club —ojalá que marcando goles—, una vez cumplida la sanción que se me imponga, estaré disponible (como siempre lo he estado hasta hoy) para competir y ganar con nuestra selección“, remarcó.

LA CARTA COMPLETA DE CRISTIANO RONALDO

A continuación, puedes leer completa la carta publicada por Cristiano Ronaldo en sus redes sociales:

“Tal como prometí, he decidido contar, en primera persona y directamente, las circunstancias que rodearon la última concentración de la selección nacional. Tras el Mundial de 2026, preparé una carta dirigida al pueblo portugués —que aún conservo— con las palabras que quiero transmitirles cuando deje la selección definitivamente.

Al finalizar el torneo, durante el vuelo de regreso desde Estados Unidos, el presidente de la Federación me pidió e insistió en que reconsiderara mi decisión de marcharme, ya que la FPF quería que continuara.

Acto seguido, me pidió opinión sobre el nombre del actual seleccionador, a quien estaba considerando junto con otros nombres que no me reveló. Le dije al presidente de la Federación que, en mi opinión, él sería la elección acertada.

Por eso, el día que se anunció al actual seleccionador, me alegré sinceramente de la elección. Fue la opción correcta, tal como demuestran los resultados.

Unos días más tarde, recibí un primer contacto del nuevo seleccionador expresando su deseo de reunirme en persona. Acepté, y fijamos la reunión para el final de mis vacaciones.

Nos reunimos en la Cidade do Futebol, donde mi club realizaba su concentración de pretemporada. Ese día, el seleccionador me dijo que contaba conmigo y que mi presencia era fundamental para su proyecto. Allí mismo me presentó un plan sobre mi participación. Me dijo que jugaría el primer y el último partido, y que, por motivos de gestión física, siempre haría tres o cuatro cambios por encuentro.

En ese momento, planteó la idea de que no viajara con el equipo a Noruega y Dinamarca. Propuso que jugara el primer partido, me quedara en Portugal y me reincorporara al equipo antes del partido en el estadio do Dragão.

Rechacé esta propuesta de inmediato. Me parecía evidente que no podía aceptarla. Aunque no fuera a jugar los partidos en el extranjero, seguía siendo el capitán de nuestro equipo. Ese privilegio de quedarme en Portugal no daría buen ejemplo.

El seleccionador terminó por estar de acuerdo con mi punto de vista. En esta conversación estuvo presente Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr, la persona a la que el actual seleccionador rendía cuentas durante la temporada pasada y uno de los responsables de su fichaje por el club en 2025.

La víspera del inicio de la concentración, el seleccionador acudió a mi casa en Lisboa, a petición suya, para mantener otra charla conmigo. La conversación transcurrió con calma y se mantuvieron todos los principios acordados en agosto.

Jugué el partido en Alvalade y, aunque fui sustituido, no puse ningún problema. Yo mismo le entregué el brazalete a Bruno Fernandes, sin imaginar siquiera que podría estar dando mis últimos pasos como jugador y capitán de la selección nacional. Lo que me importaba aquel día era nuestra victoria. Ganar siempre es bueno; hacerlo en Portugal y para mi país, aún mejor.

A la hora de la comida, el día del partido en Noruega, un ayudante del seleccionador se acercó a la mesa donde el grupo estaba comiendo y me comunicó que el seleccionador quería hablar conmigo.

Para mi absoluta sorpresa, el seleccionador me preguntó si estaba en condiciones de jugar 30 minutos. Yo estaba totalmente centrado en mi recuperación física, integrado con mis compañeros como siempre y pensando que no jugaría ese día. Sin ningún problema.

Esta petición se salía de mi plan de recuperación física y entrenamiento, ya que solo iba a jugar el día 4 en el Dragão, pero obviamente dije que sí. Él respondió que debía estar preparado, porque jugaría 30 minutos.

El resto ya lo sabe todo el mundo. Calenté desde el descanso, vi pasar los minutos y nunca fui requerido. El seleccionador no había cumplido su palabra.

Al terminar el partido, solo quería que todo acabara con una victoria y que me dejaran tranquilo. No fui a saludar a la afición. Ese es un fallo del que soy el único responsable y que no debería haber ocurrido. Pido disculpas al pueblo portugués que nos apoyó allí, a los aficionados y a aquellos que, aun no siendo portugueses, pudieron haber viajado para verme y a quienes quizá decepcioné.

Cuarenta y ocho horas después, mantuvimos una conversación: el entrenador, Simão Coutinho —quien había estado presente en nuestras charlas de agosto— y yo.

Fue un momento profundo, muy franco y sin filtros. Acordamos que solo había una forma de cerrar este «asunto»: que el entrenador repitiera lo que acababa de decirme en privado —en presencia de Simão Coutinho—, pero esta vez en la sala de prensa.

Lo acordado era sencillo: el entrenador comenzaría la rueda de prensa abordando este tema, con el fin de zanjar la cuestión diciendo la verdad.

Él afirmaba que yo nunca había pedido jugar minutos, que fue el entrenador —y nadie más— quien me propuso el plan para esta concentración, y que había sido un error hacerme calentar para luego no sacarme al campo, asegurando que no volvería a hacerlo si la situación se repetía.

Concluimos aquella reunión con el entrenador pidiéndome un abrazo y prometiéndome que diría en la rueda de prensa lo mismo que acababa de decirme a mí, dando así el asunto por zanjado. Yo no jugaría en Dinamarca, pero sí disputaría el partido en el Dragão. Todo esto, siempre en presencia de Simão Coutinho.

A petición del entrenador, se celebró después una videoconferencia entre él, Simão Coutinho y Tiago Craveiro, en la que se resumió lo que habíamos hablado.

Se redactó un documento breve que yo mismo validé y que, con mi conocimiento, se entregó al entrenador, tal como él había solicitado.

La rueda de prensa fue lo que ya se sabe: la actitud mostrada no tuvo nada que ver con nuestra reunión. Escuché expresiones y una agresividad que considero que no merecía, una actitud de superioridad que él nunca me había mostrado —ni remotamente— en privado el día anterior. Las notas que validé fueron las siguientes:

‘Creo que es importante —sobre todo porque es la verdad— aclarar algunas cosas antes de hablar de Dinamarca:

Yo mismo, sin intermediarios, le propuse a Cristiano un plan para esta temporada con la selección nacional. Fue una conversación larga y muy buena. Sé cuánto ama y vive para la selección, el peso que tiene a nivel mundial y, más aún, la influencia positiva que ha ejercido en el equipo nacional durante 24 años consecutivos. El plan que le propuse a Cristiano fue aceptado. Nunca cuestionó mis decisiones. Fue ejemplar, leal y profesional. El partido en Noruega no formaba parte del plan que había diseñado para él. Sin embargo, consideré que se había recuperado físicamente del primer encuentro y le advertí que tal vez tendría que utilizarlo. Cristiano estuvo de acuerdo. Cometí un error al hacer que alguien de la talla de Pelé o Maradona calentara y luego no darle minutos en el partido. Si fuera hoy, no lo haría. Para cerrar el asunto: quiero a Cristiano en la selección. De hecho, no lo quiero «un poco», lo quiero muchísimo. Afortunadamente, él también cree en mí. Creyó en mí en el Al Nassr y también aquí. Sobre el hecho de no haber saludado a los aficionados: ya hemos hablado de eso. Alguien que ha jugado más de 230 partidos con la selección no necesita que yo le dé lecciones sobre el amor a Portugal. Fue un momento de frustración que no borra nada. Es el jugador que más autógrafos firma, más selfis se toma y más afecto muestra a los aficionados. No inventemos problemas donde no los hay. Cuando no estamos contentos, reaccionamos. Eso fue todo’.

Ninguna de estas notas, por tanto, requería que el seleccionador siquiera me pidiera disculpas.

Era la segunda vez que incumplía su palabra conmigo. Decidí abandonar la concentración sin esperar a que se incumpliera ninguna otra promesa. Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en las relaciones entre personas. Por mucho que duela, decidme la verdad.

De hecho, en una conversación que mantuve con el presidente de la FPF y con el seleccionador la mañana del día de aquella rueda de prensa —algo que seguramente ellos pueden confirmar—,

reafirmé que, si no me querían allí, debían decírmelo. Bastaba con que fueran francos conmigo. Yo lo habría aceptado, y prometí que prepararíamos algo bonito, tal como sueño que podría suceder, y nadie se habría enfadado.

Lo recuerdo como si fuera hoy. Respondieron al unísono que no; que mi lugar estaba en la selección.

Nunca, en ningún momento, interferí en ninguna decisión técnica o táctica de ningún entrenador o seleccionador a lo largo de mis casi 25 años de carrera futbolística. Simplemente lo encajo mejor o peor, según lo que propongan.

Respeto la decisión, pero cuando faltan a su palabra conmigo, siento que mi lugar no está allí.

También debo pedir disculpas a mis compañeros de selección por haber abandonado la concentración. A pesar de la ruptura absoluta de la confianza en la palabra del seleccionador —como puede atestiguar cualquiera que presenciara dichas conversaciones—, no debí haberlo hecho. La responsabilidad es totalmente mía.

Pido disculpas una vez más al pueblo portugués, pero el incumplimiento de la palabra dada tiene, para mí, un impacto decisivo. Sentí que, a partir de ese momento, mi permanencia solo perjudicaría al grupo, e hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: recogí mis cosas y me marché.

La consecuencia de este acto mío debe ser evaluada y sancionada por la Federación Portuguesa de Fútbol. Considero que el castigo no debería tener atenuantes. No soy un jugador cualquiera; soy capitán de equipo, y eso constituye un agravante.

Ya he pedido disculpas, pero sé que los actos deben tener consecuencias. Cualquiera que esté en el mundo del fútbol, ​​como yo, sabe que, independientemente del estatus de cada persona, las reglas son iguales para todos.

A este respecto, he oído hablar mucho de partidos de despedida, de que debo tener una despedida digna y de que la Federación quiere brindarme esa oportunidad.

La vida me ha enseñado —tras haber pasado hambre y no tener nada que llevarme a la boca— que nadie regala nada a nadie.

Puedo prometer a todos mis seguidores, y naturalmente —y de manera especial— a todo el pueblo portugués, que tendremos uno o varios partidos de despedida; ya habrá tiempo para ello.

Pero cuando pienso en la selección nacional, en lo que realmente pienso es en competir. Eso fue lo que pensé el día en que recibí la noticia de la muerte de mi padre. Me encontraba en la concentración de la selección y decidí quedarme hasta que terminara el partido del día siguiente. Hice, por tanto, por mi país lo que jamás habría hecho por ningún club.

Así pues, si me encuentro bien físicamente y jugando con mi club —ojalá que marcando goles—, una vez cumplida la sanción que se me imponga, estaré disponible (como siempre lo he estado hasta hoy) para competir y ganar con nuestra selección.

Esta es, créanme, la más pura verdad”.

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