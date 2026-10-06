Integrantes de BTS comen ceviche en Lima: V sorprende a fans con historias en IG a un día de su show

La banda surcoreana BTS se alista a dar tres conciertos en Lima, el primero de los cuales está programado para este miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos. Y un día antes de su esperado show inicial, el cantante V sorprendió a sus fans publicando en su cuenta de Instagram unas historias en las que muestra dos clásicos platos de la gastronomía peruana: ceviche y arroz con mariscos.

No solo eso, el mencionado cantante también publicó otras historias en las que se aprecia algunos postres peruanos, entre ellos, la crema volteada y el suspiro a la limeña.

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