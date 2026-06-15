El insólito caso de Cabo Verde en la Copa del Mundo: de armar su plantel por LinkedIn a igualar con España

La Copa del Mundo arrancó con un resultado impactante en el Grupo H. Cabo Verde frenó a España, una de las grandes favoritas al título y actual monarca de Europa, al rescatar un histórico 0-0 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Sin embargo, el verdadero asombro detrás de este combinado africano no está solo en la cancha, sino en su particular método de reclutamiento digital.

Con una población que apenas supera los 500,000 habitantes y un universo reducido de futbolistas de élite, la federación de este archipiélago recurrió a LinkedIn para rastrear a deportistas con ascendencia caboverdiana radicados en Europa.

Roberto Lopes: de ignorar el mensaje a neutralizar al campeón europeo

El estandarte de esta insólita estrategia es Roberto ‘Pico’ Lopes. El hoy zaguero del Shamrock Rovers, nacido en Dublín y de madre irlandesa, se consolidó como la figura del partido frente al seleccionado ibérico. Su llegada a los ‘Tiburones Azules’ rozó lo fortuito.

El antiguo director técnico del cuadro africano, Rui Águas, localizó al defensor a través de la plataforma de empleo. Al no dominar el portugués y utilizar dicho perfil únicamente para asuntos académicos, Lopes ignoró el texto inicial. “Creí que era un mensaje basura y lo dejé pasar. Por fortuna, insistieron casi un año después en inglés y ahí inició esta travesía”, confesó el futbolista de 33 años en una entrevista con la BBC.

Tras ese segundo contacto, el central aceptó la propuesta de representar a la patria de su padre. Debutó en 2019 contra Togo y hoy registra 44 compromisos internacionales, siendo el pilar de un equipo que desactivó la ofensiva española. Al respecto, el mediocampista Rodri admitió la complejidad del juego, elogiando la solidez física y el repliegue estratégico de la escuadra que hoy comanda Pedro Leitão Brito ‘Bubista’.

La histórica ruta hacia la Copa del Mundo

La presencia de Cabo Verde en este torneo ya representaba un hito sin precedentes. Su boleto hacia su primera cita en el máximo torneo a nivel de selecciones se selló el 13 de octubre de 2025, cuando batieron 3-0 a Eswatini en Praia, liderando el Grupo D de las clasificatorias de la CAF por encima de potencias como Camerún.

Hoy, aquel proyecto edificado mediante interacciones en una red social profesional firmó su página más gloriosa al arrebatarle puntos a una potencia global en la primera jornada del torneo.

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