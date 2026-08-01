Partidos de hoy, sábado 1 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 1 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 1 DE AGOSTO
- Liga 1 – Perú
1.00 p. m. | FC Cajamarca vs. Sport Huancayo – L1 Max
3.30 p. m. | Atlético Grau vs. Sport Boys – L1 Max
6.00 p. m. | Cusco FC vs. UTC – L1 Max
8.30 p. m. | Alianza Lima vs. Alianza Atlético – L1 Max
- Liga Femenina – Perú
1.00 p. m. | Carlos A. Mannucci vs. Flamengo FBC – Bicolor+
3.00 p. m. | Atl. Andahuaylas vs. Universitario – Bicolor+
- Liga 2 – Perú
10.45 a.m. | Academia Cantolao vs. César Vallejo – Bicolor+
1.00 p.m. | Llacuabamba vs. U. San Martín – Bicolor+
3.15 p.m. | Santos vs. Comerciantes FC – Bicolor+
- Amistosos internacionales
2.30 a.m. | Lazio vs. Avellino – DAZN
4.45 a.m. | Chelsea vs. Tottenham – Claro Sports, Zapping
5.00 p.m. | Tokyo vs. Borussia Dortmund – Zapping
6.30 a.m. | Manchester City vs. Inter – Claro Sports, TyC Sports
8.00 a.m. | Manchester United vs. Atlético Madrid – Movistar+, Movistar Liga de Campeones
9.00 a.m. | Cardiff vs. AS Roma – Cardiff City TV
11.00 a.m. | Real Madrid vs. Fiorentina – DAZN, TyC Sports
1.00 p.m. | Girona vs. Arsenal – DAZN
1.30 p.m. | Leicester vs. Genoa – LCFC Foxes Hub