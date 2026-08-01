Torneo Clausura: ¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético por la fecha 3?

Alianza Lima recibe a Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules irán por su segundo triunfo del campeonato este sábado 1 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), en La Victoria.

Los íntimos vienen de igualar de visita 2-2 con Comerciantes Unidos en Cutervo, lo que les permitió sumar cuatro puntos en el campeonato. Por el momento, los blanquiazules se ubican en el quinto lugar.

En tanto, los sullanenses vienen de vencer de local 3-1 a Chankas y se localizan en la posicion 12 del Torneo Clausura con 3 unidades. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Alianza Lima vs. Alianza Atlético.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA VS. ALIANZA ATLÉTICO?

Alianza Lima y Alianza Atlético se enfrentan este sábado 1 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a partir de las 8:30 p.m. Los hinchas blanquiazules y sullanenses asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS. ALIANZA ATLÉTICO?

El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:

Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).

Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).

DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.

Best Cable: canal 12.

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.

Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.

Zapping: canal 32.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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