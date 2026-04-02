Entrenador brasileño Zé Ricardo fue anunciado como nuevo DT de Sporting Cristal

Sporting Cristal, tras la salida de Paulo Autuori, oficializó la contratación de otro DT brasileño como su nuevo entrenador. El estratega asumirá el mando del primer equipo con un contrato vigente hasta diciembre de 2027, con el objetivo de liderar la Liga 1 2026 y la fase de grupos de la Copa Libertadores. Se trata de Zé Ricardo.

TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA DE ZÉ RICARDO

José Ricardo Mannarino, más conocido como Zé Ricardo, de 55 años de edad, cuenta con un recorrido importante en el Brasileirao. Inició su carrera en las juveniles de Flamengo y escaló hasta dirigir planteles principales de prestigio como:

CR Flamengo (Campeón del Torneo Carioca).

Vasco da Gama.

Botafogo.

Internacional de Porto Alegre.

Cruzeiro.

Además, posee experiencia en ligas de Qatar y Japón, lo que refuerza su perfil internacional para el reto que afrontará en el Rímac.

REENCUENTRO CON FELIPE VIZEU Y VÍNCULO CON PAOLO GUERRERO

El nuevo DT celeste ya conoce al delantero rimense Felipe Vizeu. Ambos coincidieron en el ‘Mengão’, donde el delantero disputó 32 encuentros bajo su mando.

Asimismo, Zé Ricardo dirigió a Paolo Guerrero en sus etapas más goleadoras, tanto en Flamengo como en Internacional, manteniendo siempre una relación de respeto por la jerarquía del capitán peruano.

El técnico arribará a Lima este sábado 4 de abril. Su debut oficial en el banquillo bajopontino será este miércoles 8 de abril frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y es clave para las aspiraciones internacionales del club.

Con este fichaje, la directiva rimense apuesta por la continuidad de la escuela brasileña para escalar posiciones en el Torneo Apertura tras la reciente derrota ante Chankas y la salida de Paulo Autuori.

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