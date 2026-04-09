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FIFA selecciona al peruano Kevin Ortega para arbitrar en el Mundial 2026

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FIFA selecciona al peruano Kevin Ortega para arbitrar en el Mundial 2026
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
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La FIFA oficializó la lista de árbitros que dirigirán la Copa del Mundo 2026, y el peruano Kevin Ortega será parte del equipo como árbitro principal. Esta será la primera vez que Ortega participe como referí en un Mundial.

La confirmación se dio a través de la página oficial de la FIFA, que también destacó a Michael Orué como asistente, convirtiéndose en el segundo peruano en integrar el equipo arbitral de la competición.

El Mundial 2026 se jugará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, y reunirá a los mejores equipos del mundo en busca de la gloria futbolística. Con la preparación de los equipos y árbitros en marcha, la presencia de Ortega y Orué en el torneo ha generado debate en las redes sociales.

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