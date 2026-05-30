Comerciantes denuncian robo de más de 110 mil soles durante supuesto operativo policial

Dos comerciantes denunciaron haber sido víctimas del presunto robo de más de 110 mil soles entre dinero en efectivo y mercadería durante un supuesto operativo realizado en la vía de acceso al centro poblado minero de Secocha, Camaná, Arequipa.

Según la denuncia, Jessica Q. Q. y Cristian C. M. se dirigían hacia Secocha durante la madrugada del 10 de mayo cuando fueron intervenidos, a la altura del puente Urasqui, por seis sujetos que vestían prendas similares a las de la Policía.

Los denunciantes señalaron que los presuntos agentes les solicitaron sus documentos de identidad y revisaron sus pertenencias, llevándose 20 mil soles en efectivo.

Asimismo, indicaron que fueron trasladados a una zona descampada donde se descargó la mercadería que transportaban, consistente en sacos de maíz, cebada y seis cajas de explosivos, valorizados en aproximadamente 90 mil soles.

De acuerdo con su versión, posteriormente les habrían exigido 30 mil soles para recuperar los productos retenidos. Al no concretarse la entrega del dinero, decidieron formalizar la denuncia ante las autoridades.

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