Elecciones 2026: estas son las restricciones electorales que regirán desde el 1 de junio para la segunda vuelta

Desde días previos a la votación, comienza a regir la prohibición de ciertas actividades que afectan a toda la ciudadanía, cuya omisión puede contemplar sanciones económicas y penales. Conoce aquí cuáles son y desde cuando aplicarán.

En el marco de la segunda vuelta electoral a celebrarse el próximo domingo 7 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comunicó las restricciones electorales que tendrán vigencia desde el lunes 1 de junio en todo el territorio nacional.

Según indica la norma, quedará prohibida la difusión o publicación de encuestas o proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados de los comicios a través de los medios de comunicación. De incumplirse, la multa oscila entre 10 a 100 UIT, es decir, entre 55 mil y 550 mil soles.

Asimismo, “desde las 00:00 horas del viernes 5 de julio no podrán realizarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político. La vulneración a esta norma se sanciona con cárcel no menos a tres meses ni mayor de dos años”, como señala el comunicado.

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En cuanto a la propaganda política, desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio, queda suspendida. De igual manera, comenzará a regir la “ley seca”, referida a la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas desde las 8 de la mañana de ese mismo día hasta las 8 de la mañana del lunes 8 de junio. No respetar esta normativa implica una sanción de cárcel no mayor a seis meses y una multa no menor del 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por 30 días de multa.

También estará prohibido durante la jornada electoral los espectáculos públicos al aire libre y en recintos cerrados; además de las reuniones “en un radio menor de 100 metros de una mesa de sufragio entre las 7:00 y las 17:00 horas” del 7 de junio.

Para asegurar que estas medidas se cumplan y que la jornada electoral se desarrolle con normalidad, fiscalizadores del JNE realizarán operativos en diversas regiones del país.

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