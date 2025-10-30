Final con bronca: Lanús elimina a U. de Chile en partido que terminó con tremenda pelea | VIDEO

Lanús venció por la mínima diferencia a U. de Chile en partido válido por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana y clasificó a la final del torneo. Al acabar el encuentro, los ánimos se encendieron y los jugadores de ambas escuadras se agarraron a golpes.

En los 90 minutos, el equipo argentino se impuso con gol de Rodrigo Castillo a los 62 minutos al acabar en gran forma un contragolpe en el que terminó eludiendo al arquero rival. De esta manera, Lanús se impuso a U. de Chile por un global de 3-2 teniendo en cuenta que en el cotejo de ida el choque terminó igualado a dos tantos por lado.

Ahora, en la final de la Copa Sudamericana, Lanús se enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil, que ayer miércoles eliminó a Independiente del Valle. El partido que definirá al campeón del torneo se jugará en el Estadio Defensores del Chaco el sábado 22 de noviembre.

¡¡SE PICÓ TODO EN LA FORTALEZA!! El árbitro pitó el final en Lanús vs. U. de Chile por las semis de la CONMEBOL #Sudamericana y los jugadores del equipo chileno fueron directamente a buscar a los del Granate… 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sKp03nMabW — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2025

