Final con bronca: Lanús elimina a U. de Chile en partido que terminó con tremenda pelea | VIDEO

Felipe Morales
Felipe Morales
Lanús venció por la mínima diferencia a U. de Chile en partido válido por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana y clasificó a la final del torneo. Al acabar el encuentro, los ánimos se encendieron y los jugadores de ambas escuadras se agarraron a golpes.

En los 90 minutos, el equipo argentino se impuso con gol de Rodrigo Castillo a los 62 minutos al acabar en gran forma un contragolpe en el que terminó eludiendo al arquero rival. De esta manera, Lanús se impuso a U. de Chile por un global de 3-2 teniendo en cuenta que en el cotejo de ida el choque terminó igualado a dos tantos por lado.

Ahora, en la final de la Copa Sudamericana, Lanús se enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil, que ayer miércoles eliminó a Independiente del Valle. El partido que definirá al campeón del torneo se jugará en el Estadio Defensores del Chaco el sábado 22 de noviembre.

