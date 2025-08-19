¡Flamante fichaje! Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima
Alianza Lima confirmó este lunes 19 de agosto la incorporación de Pedro Aquino como su flamante refuerzo para la temporada 2025. La noticia fue anunciada a través de las redes sociales oficiales del club blanquiazul, donde dieron la bienvenida al mediocampista de la selección peruana.
¡𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎, 𝐏𝐄𝐃𝐑𝐎 𝐀𝐐𝐔𝐈𝐍𝐎! 👏🏾🔥— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 19, 2025
A darlo todo por la blanquiazul. 💙#ConAlianzaSiempre#RefuerzosAL2025#AlianzaLima pic.twitter.com/wve876uY8u
El volante, de 29 años, llega con amplia experiencia en el fútbol internacional tras su paso por la Liga MX, donde defendió a equipos como León y América, consolidándose como uno de los mediocampistas más destacados de la liga mexicana.
Además, ha sido pieza clave en la selección peruana, participando en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y en torneos de la Copa América. Con esta incorporación, Alianza Lima busca reforzar su plantel con miras al torneo local y la Copa Libertadores.
