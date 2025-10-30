Flamengo vs. Palmeiras: fecha y hora de la final de Copa Libertadores

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán en la gran final de la Copa Libertadores 2025. Ambos equipos brasileños irán por la consagración en el Estadio Monumental, en Lima, Perú.

Flamengo llegó a la final de la Copa Libertadores al empatar de visita sin goles con Racing, resultado que le permitió imponerse por un global de 1-0, teniendo en cuenta que en el choque de ida los brasileños se impusieron 1-0.

En tanto, Palmeiras clasificó al partido definitivo del campeonato al golear de local 4-0 a LDU, lo que le posibilitó imponerse por un global de 4-3 considerando que en el cotejo de ida los ecuatorianos se habían impuesto por 3-0. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles de la gran final Flamengo vs. Palmeiras a desarrollarse en Lima.

¿FECHA Y HORA DEL FLAMENGO VS. PALMEIRAS?

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán por la final de la Copa Libertadores el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental (Lima, Perú) en un horario por defninir, aunque se vocea que el encuentro iniciaría a las 3:00 de la tarde. Los hinchas brasileños de ambos equipos asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER FLAMENGO VS. PALMEIRAS?

El partido entre Flamengo y Palmeiras va por las señales exclusivas de ESPN y Disney+. Dicho canales de cable y streaming transmitirán el encuentro, incluyendo la previa. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

