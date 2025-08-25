FPF anuncia nueva convocatoria tras baja de Valera y Flores en la selección peruana

Este lunes 25 de agosto, la Federación Peruana de Fútbol anunció la desconvocatoria de Alex Valera y Edison Flores de la selección peruana por presentar un desgarro por lo que no podrán estar presenten en los juegos con Uruguay y Paraguay en Montevideo y Lima, respectivamente.

Ante las bajas en la selección peruana, la FPF decidió convocar a José Rivera de Universitario de Deportes quien reemplazará a ambos jugadores en esta fecha FIFA. Cabe mencionar que el ‘Tunche’ se incorporará a las prácticas en los próximos días.

La selección peruana juega este jueves 4 de septiembre en Montevideo con Uruguay y luego cierra las Eliminatorias 2026 ante Paraguay en Lima el 9 de septiembre. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez ya está fuera de competencia, pues marcha en el penúltimo lugar de la tabla a falta de dos fechas.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7