Franco Aguilar, el peruano detrás de los millones de seguidores en las redes del Manchester City | VIDEO

Para muchos fanáticos del balompié, llegar a trabajar en un club de élite es un sueño difícil de alcanzar. Sin embargo, para Franco Aguilar, un peruano de 24 años, esa meta se volvió realidad al incorporarse al equipo de comunicación digital del Manchester City, institución considerada una de las más poderosas y reconocidas de Europa.

Talento peruano en Manchester City: Franco Aguilar, el genio detrás de los millones de seguidores en las redes del club

Su labor no se limitaba a publicar contenido en redes sociales. Implicaba planificación, innovación y una sensibilidad especial para comprender lo que sienten los aficionados, capaces de vivir cada jugada con la misma intensidad que los protagonistas en la cancha.

Aguilar formaba parte del grupo que conectaba al club con millones de seguidores en todo el planeta, construyendo un vínculo cercano y genuino a través del mundo digital. Incluso, durante su gestión, el Manchester United, dirigido por el Pep Guardiola, alcanzó millones de seguidores.

“Lo primero a lo que me dieron acceso fue al Twitter en español, no podía tocar otras redes porque aún no confiaban en mí. Pero bastó un mes para que los números explotaran y me asignaran más responsabilidades. Logramos que la cuenta del Manchester City se sintiera personalizada, según el país que la seguía“, comentó Franco Aguilar.

Para Franco Aguilar, su llegada al Manchester City no solo significó un reto profesional, sino también la oportunidad de vivir experiencias únicas que jamás había imaginado.

“En mi primer día en el City me llevaron al estadio. Justo jugábamos contra el PSG y vi pasar a Lionel Messi a mi lado. En ese momento pensé: ‘Esto es un sueño cumplido’”, confesó.

SU HISTORIA, UN REFERENTE PARA LOS JÓVENES

En diálogo con Latina Noticias, Aguilar también relató lo que significó experimentar el fútbol desde dentro y colaborar en un área clave que busca reinventar la manera en la que se comunica la pasión celeste. Su vivencia demostró que el éxito en el deporte no solo se mide en goles o títulos, sino también en la capacidad de contar historias que lleguen al corazón de los hinchas.

Su historia se convirtió en un referente para muchos jóvenes peruanos que aspiran a destacar en la industria deportiva internacional. Con disciplina, preparación y determinación, Aguilar logró abrirse camino en un escenario donde pocos imaginan llegar, demostrando que incluso desde Perú es posible alcanzar un lugar en instituciones de talla mundial como el Manchester City.

“A los jóvenes les diría que se atrevan, que no tengan miedo a intentar. Recuerdo que una vez postulé como gerente general de LEGO, mandé mi CV y, por supuesto, no me eligieron. Pero, ¿qué más da? Lo importante es que lo intenté. En la vida hay que atreverse a dar pasos grandes, aunque parezcan imposibles, porque cada intento te acerca a nuevas oportunidades. Ese es, sin duda, el mejor consejo que podría darles: no esperar a que las cosas lleguen, sino salir a buscarlas.”, finalizó.

