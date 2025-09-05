Fuertes sanciones para Gorosito, Zambrano, Ureña y Garcés por incidentes en el clásico Alianza vs. U

Tras diversos incidentes ocurridos durante y después del clásico del fútbol peruano, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha aplicado fuertes sanciones a integrantes de los planteles de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Las sanciones más fuertes han recaído en Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, y Rodrigo Ureña, volante de Universitario de Deportes. A ambos les han aplicado seis fechas de suspensión debido a ‘reincidencia’. De acuerdo al documento, en el clásico, el entrenador argentino fue captado haciendo gestos a la tribuna, mientras que el volante chileno insultó al árbitro del encuentro.

Asimismo, de acuerdo a RPP, la Comisión Disciplinaria de la FPF le dio cuatro fechas de suspensión a Renzo Garcés, defensor central de Alianza Lima, también por insultar al juez del encuentro, aunque en su caso no se trata de una reincidencia. Otro sancionado es Carlos Zambrano, que estará fuera de las canchas por dos fechas.

También se aplicó cuatro fechas de suspensión tanto a Giacomo Scerpella como a Héctor Ordóñez, psicólogo y delegado de Alianza Lima, respectivamente. Cabe apuntar que todas estas sanciones son apelables.

