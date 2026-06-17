Partidos de hoy, miércoles 17 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 17 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 17 DE JUNIO
- Copa del Mundo
12:00 p.m. | Portugal vs Republica Democrática del Congo – DSports, DGO, Paramount+
3:00 p.m. | Inglaterra vs Croacia – DSports, DGO, Disney+, Paramount+
6:00 p.m. | Ghana vs Panamá – DSports, DGO, Disney+, Paramount+
9:00 p.m. | Uzbekistán vs Colombia – DSports, DGO, Paramount+