Ollanta Humala dejó el penal de Barbadillo y se emocionó al recordar a su familia | VIDEO

El expresidente Ollanta Humala abandonó el penal de Barbadillo, ubicado en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate. En medio de las vivas de simpatizantes, el exmandatario dejó el recinto donde venía cumpliendo una pena de 15 años de prisión efectiva, por un presunto lavado de activos.

Como se sabe, esa condena fue anulada en la víspera por el Tribunal Constitucional (TC), al aseverar que los aportes irregulares a campañas políticas no configuran delito.

En breves declaraciones a la prensa, el exjefe de Estado se emocionó al recordar a su familia y aseveró que han sido víctimas de una persecución política y judicial.

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