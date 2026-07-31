Senamhi precisa desde cuándo empezarán lluvias en Lima y qué zonas serán las más afectadas

La costa peruana presentará lloviznas entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto, de acuerdo a lo informado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Estas se registrarán desde Piura hasta Tacna, incluyendo Lima, la cuál tendrá presencia de niebla y neblina.

Estas condiciones climáticas responden a la intensificación de los vientos del sur, lo que favorecerá un incremento de la humedad y una mayor cobertura nubosa principalmente en la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.

En cuanto a Lima, las lluvias se registran principalmente en los distritos de la zona sur con mayor intensidad. Con el incremento de la humedad también se generará más neblina.

PRESENCIA DE BRILLO SOLAR EN LAS TARDES

A pesar de estas condiciones meteorológicas previstas por Senamhi, no se descarta que durante las tardes se presenten intervalos de brillo solar en zonas de la costa donde las condiciones atmosféricas sean favorables.

Finalmente, Senamhi indicó que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas a nivel nacional. A pesar de que el país se encuentra en pleno invierno austral, se debe tener en consideración la inminencia del impacto de El Niño Costero y el Niño en el Pacífico ecuatorial.

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