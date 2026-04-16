A dejar en alto el nombre del Perú: Sporting Cristal y Cienciano disputan hoy partidos por Copa Libertadores y Sudamericana

Los equipos peruanos afrontan una nueva jornada clave en competiciones de Conmebol con la consigna de sumar puntos y mantener vivas sus aspiraciones.

Los clubes peruanos vuelven a tener protagonismo en el plano internacional. Sporting Cristal y Cienciano afrontarán partidos decisivos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, respectivamente, en una semana clave para sus aspiraciones. Conoce en la siguiente nota, la programación completa de ambos encuentros.

SPORTING CRISTAL VS PALMEIRAS

Sporting Cristal se enfrenta a Palmeiras este jueves 16 de abril en el Allianz Parque de Sao Paulo, en un partido determinante por la Copa Libertadores. El equipo peruano buscará sumar en condición de visitante ante uno de los rivales más fuertes del continente.

El encuentro está programado para las 5:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO a través de ESPN y la plataforma Disney+.

CIENCIANO VS PUERTO CABELLO

El cuadro cusqueño recibe en casa a Puerto Cabello con la obligación de sumar en la fase de grupos del torneo continental.

Cienciano enfrenta este jueves 16 de abril a Puerto Cabello por la fecha 2 del grupo B de la Copa Sudamericana, en un duelo clave para sus aspiraciones en el torneo. El equipo cusqueño buscará hacerse fuerte en casa y sumar sus primeros puntos.

El encuentro se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, desde las 9:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO a través de ESPN 3.

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