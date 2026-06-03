Migraciones: trámite de pasaporte electrónico no requiere intermediarios ni documentos físicos

La Superintendencia Nacional de Migraciones recordó que obtener un pasaporte electrónico es un trámite completamente digital: no se requiere presentar formularios impresos, fotografías físicas ni copias de documentos. La entidad advirtió que recurrir a intermediarios expone información personal y puede facilitar estafas.

La institución alertó sobre la presencia de tramitadores informales en los alrededores de algunas sedes, como las de Breña y Jockey Plaza, quienes ofrecen supuestas facilidades para agilizar el trámite a cambio de pagos que no forman parte del procedimiento oficial.

El único pago exigido para la emisión del pasaporte electrónico es la tasa de S/ 120.90, que puede abonarse en el Banco de la Nación, a través de la plataforma Pagalo.pe o directamente en las oficinas habilitadas mediante Yape y terminales POS. Cualquier cobro adicional es indebido.

El superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, pidió a los ciudadanos no dejarse engañar por personas que afirman tener contactos dentro de la institución o que ofrecen turnos preferenciales a cambio de dinero. También instó a denunciar de inmediato cualquier irregularidad ante el personal de la entidad.

Respecto al proceso, Migraciones precisó que durante el enrolamiento se registran los datos biométricos, la fotografía y la firma digital del solicitante, sin necesidad de presentar documentación física adicional.

La entidad indicó que estas mejoras forman parte de un esfuerzo por desarticular las redes de tramitadores que durante años aprovecharon la alta demanda de pasaportes. En la primera jornada de atención sin cita previa se emitieron más de 5,000 pasaportes electrónicos en todo el país.

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