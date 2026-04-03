Alianza Lima se pone a disposición de las autoridades tras tragedia en Estadio Matute por banderazo

El Club Alianza Lima informó al público que se pone a disposición de las autoridades para agilizar las investigaciones luego de que en su centro deportivo, el Estadio Alejandro Villanueva (o Matute), una persona muriera y otras 47 resultaran heridas durante la realización de un banderazo.

En esa misma línea, el equipo de la blanquiazul indicó que se descartó que el lamentable hecho haya ocurrido por la caída de un muro o por fallas estructurales del Estadio Matute, ello con base de las investigaciones preliminares.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas”, se lee en el comunicado.

Sobre el momento del hecho, la agrupación señaló que, tras el incidente en su estadio, activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencias para atender a las personas heridas.

Por otro lado, la Liga 1 indicó que el clásico que se disputará entre Alianza Lima versus Universitario de Deportes para el sábado 4 de abril, se realizará según se planteó en el cronograma pese a la tragedia que terminó con la vida de una persona.

VIDEO RECOMENDADO