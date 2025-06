Liga 1 2025: así marcha la tabla de posiciones a dos fechas para el cierre del Apertura

La Liga 1 vive su momento más vibrante. A solo dos fechas del final del Torneo Apertura, Universitario de Deportes y Alianza Lima lideran la carrera por el primer título de la temporada, en una recta final que promete emociones hasta el último minuto.

Universitario se mantiene en lo más alto de la tabla con 38 puntos, pese a no haber disputado la última jornada. El equipo de Jorge Fossati tuvo fecha de descanso, pero conserva el liderato, aunque siente cada vez más cerca el acecho de sus rivales directos.

Alianza Lima fue el gran ganador de la fecha 17. Con un gol de Fernando Gaibor, los íntimos derrotaron 1-0 a Melgar en el estadio Monumental de la UNSA. Con este resultado, llegaron a 36 unidades y quedaron a solo dos puntos del líder. Los dirigidos por Alejandro Restrepo no bajan los brazos y mantienen vivo el sueño de consagrarse campeones.

Sporting Cristal también sumó de a tres al vencer 2-0 a Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes no se bajan de la pelea y, con un cierre perfecto, podrían dar la sorpresa en la tabla. El Apertura sigue abierto y cualquier traspié puede ser decisivo.

La jornada dejó además resultados inesperados en la zona media. Ayacucho FC perdió 1-2 en casa ante Los Chankas, mientras que Juan Pablo II y Cienciano protagonizaron un intenso 2-2 en Chongoyape, uno de los partidos más atractivos de la fecha.

En Juliaca, Binacional se hizo fuerte de local y superó 1-0 a Sport Huancayo, sumando puntos vitales en su lucha por alejarse del descenso. El equipo puneño muestra una clara mejora y busca terminar el torneo en alza.

En el norte, Alianza Atlético venció 2-0 a Atlético Grau en un duelo con sabor a clásico. Con solo dos fechas por jugar, el Torneo Apertura se encamina a un desenlace infartante, con tres grandes equipos en la pelea por el trofeo.

A continuación, revisa cómo queda la tabla de posiciones. ¿Quién levantará el primer título de la temporada?

FIXTURE DE LA FECHA 18 DEL TORNEO APERTURA

Viernes 4 de julio

13:00 Sport Huancayo vs. UTC

15:15 Chankas CYC vs. ADT

Sábado 5 de julio

13:00 Comerciantes Unidos vs. Ayacucho FC

15:15 Cienciano vs. Sporting Cristal

17:30 Alianza UDH vs. Alianza Atlético

20:00 Alianza Lima vs. Binacional

Domingo 6 de julio

13:00 Sport Boys vs. Cusco FC

15:15 Atlético Grau vs. Juan Pablo II

17:30 Deportivo Garcilaso vs. Universitario

Descansa: Melgar.

