¿Gianluca Lapadula llega a Universitario? Esto respondió la administración ‘crema’

Este jueves 7 de agosto, Universitario celebra sus 101 años de vida institucional y este mismo día, el club decidió presentar a Franco Velazco como su nuevo adminsitración tras la renuncia de Jean Ferrari. Velazco estuvo acompañado de Álvaro Barco y Antonio García Pye quienes comentaron sobre la posibilidad de fichar a Gianluca Lapadula.

Álvaro Barco quien es el gerente deportivo indicó que es casi imposible fichar al ‘Bambino’ pues el alto costo del delantero impide soñar con su fichaje. “Definitivamente estamos hablando de cifras imposibles para nuestro medio. No es posible contar con ese jugador”, comentó en conferencia de prensa.

Asimismo, Barco indicó que cualquier equipo quisiera tener a Gianluca Lapadula, sin embargo, ya el plantel está cerrado para afrontar la Copa Libertadores y el Torneo Clausura en Liga 1.

“Creemos que ya tenemos el plantel cerrado. Estamos convencidos que nos encontramos bien preparados. Siempre hay chance de incorporar a alguien, pero solo si aparece alguien que esté por encima de lo que tenemos”, finalizó.

