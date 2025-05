Mira la tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 en el inicio de la fecha 11

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 11 del Torneo Apertura, varios equipos luchan por el primer lugar del campeonato y otros por conseguir la mayor cantidad de puntos que les permitan clasificar a torneos internacionales o salvarse del descenso.

En esta nota de Latina Noticias, conoce el fixture completo, con los partidos y horarios, así como los diversos resultados y la tabla de posiciones debidamente actualizada.

FIXTURE FECHA 11 TORNEO APERTURA | RESULTADOS

Así se juega la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, en el que Alianza Lima recibirá en Matute a Cienciano, Universitario visitará en el Estadio Garcilaso a Cusco FC, mientras que Sporting Cristal descansará.

Jueves 1 de mayo

7:30 pm | Melgar vs Comerciantes Unidos

Viernes 2 de mayo

3:30 pm | Sport Huancayo vs Atlético Grau

7:30 pm | Alianza Lima vs Cienciano

Sábado 3 de mayo

1:00 pm | UTC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso

3:30 pm | Juan Pablo II vs Ayacucho FC

6:30 pm | Cusco FC vs Universitario

Domingo 4 de mayo

1:00 pm | Sport Boys vs Alianza Universidad

3:30 pm | Alianza Atlético vs ADT

6:00 pm | Binacional vs Chankas

TABLA DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

