Ignacio Buse clasifica al cuadro principal del US Open 2025 tras vencer a Kimmer Coppejans

Ignacio Buse, joven promesa de 21 años, consiguió este 22 de agosto su clasificación al cuadro principal del US Open 2025, el último Grand Slam de la temporada, tras superar al belga Kimmer Coppejans (puesto 96 del ranking ATP) en la ronda de clasificación.

El encuentro, disputado en la fase de Qualy, mostró a un Buse imponiéndose en dos sets corridos con parciales de 6-3 y 6-4. Con este triunfo, el peruano asegura su debut absoluto en un cuadro principal de Grand Slam, un paso clave en su carrera profesional.

Tras este logro, la cuenta oficial de US Open Tennis felicitó al deportista nacional con un mensaje que generó orgullo entre los hinchas peruanos. “Qué paja! 21-year-old Peruvian Ignacio Buse reaches his maiden Grand Slam main draw at the US Open”, señaló.

El ingreso de Buse al cuadro principal del US Open 2025 marca un hito para el tenis nacional. El peruano se suma así a la lista de representantes que buscan dejar en alto el nombre del país en los escenarios más prestigiosos del deporte blanco.

