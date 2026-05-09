Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcello Motta vence a Steven Tyler en un intenso desempate!

Marcello Motta logró mantener su silla de consagrado tras imponerse a Steven Tyler.

El jurado destacó el enorme nivel artístico mostrado por ambos imitadores, quienes ofrecieron presentaciones llenas de entrega, técnica y conexión con el público.

Sobre Steven Tyler, los jueces elogiaron especialmente el trabajo realizado en la mirada y la actitud escénica del personaje. Además, resaltaron la entrega del participante pese al evidente desgaste físico que enfrentó durante la batalla.

“Eres increíble y sabes cuánto te admiro”, comentó uno de los miembros del jurado, quien además le recomendó cuidar más su salud y administrar mejor el esfuerzo debido al intenso ritmo de trabajo que viene sosteniendo.

Sin embargo, también se señaló que todavía falta profundizar el tono oscuro y grave característico de Steven Tyler, ya que por momentos la interpretación se percibió más aguda y ligera de lo esperado.

Por otro lado, Marcello Motta volvió a recibir elogios unánimes por la calidad de su propuesta musical. El jurado destacó la precisión con la que logra ensamblar su voz, la guitarra y la pista musical, incluso en una presentación acústica y contenida.

“Qué cátedra de hacer tanto con tan poco”, señalaron tras la presentación del consagrado, quien nuevamente dejó en evidencia la solidez y experiencia que mantiene dentro de la competencia.

Finalmente, por votación unánime, Marcello Motta fue el ganador.

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