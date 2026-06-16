¡Ignacio Buse sigue haciendo historia! El peruano avanza a octavos de final del ATP 500 de Queen’s

Ignacio Buse continúa a paso firme en los torneos más importantes del mundo. Esta vez, el joven de 22 años obtuvo su primera victoria en el ATP 500 de Queen’s.

Tras hacer historia en el ATP 500 de Hamburgo, Buse ahora va por el título en el ATP 500 de Queen’s. Este martes 16 de junio venció 2 a 1 al estadounidense Marcos Girón en la primera ronda del ATP 500 de Queens en Londres. En un total de 2 horas con 34 minutos, el peruano derrotó a Girón por parciales de 3-6 7-5 7-6(8).

No fue un partido fácil, pues el contrincante es un tenista experimentado que obtuvo el título en el ATP de Newport 2024. Buse pudo remontar cuando el marcador se encontraba en 4-6. Cerrando el set pot 7-6 (10/8). Triunfo que le da 50 puntos en el ranking, permitiéndole escalar dos casillas y posicionarse en el puesto 33 del ranking ATP en vivo.

La victoria de ‘Nacho Buse’ es de suma importancia puesto que es el primer peruano en triunfar en un partido ATP en pasto en los últimos 32 años. El último compatriota en lograrlo fue Jaime Yzaga.

¿CONTRA QUIÉN SE ENFRENTARÁ BUSE EN LA PRÓXIMA RONDA?

Ignacio se medirá contra el estadounidense Brandon Nakashima (32 ATP) en la próxima ronda del ATP 500 de Queen’s. Cabe señalar que el el horario del partido ante Nakashima aún está por definirse. Quede atento a las redes sociales de Ignacio Buse (Instagram: @ignaciobuse).

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