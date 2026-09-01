Ignacio Buse vs. Marcos Giron: debut del peruano en el US Open 2026 fue suspendido por lluvia

El debut de Ignacio Buse en el cuadro principal del US Open 2026 tendrá que esperar. El partido que el tenista peruano debía disputar ante el estadounidense Marcos Giron fue suspendido debido a las intensas lluvias que afectan Nueva York.

Las precipitaciones obligaron a la organización del último Grand Slam de la temporada a modificar la programación de la jornada. El encuentro entre Buse y Giron fue uno de los partidos afectados y finalmente no pudo disputarse en la fecha inicialmente prevista.

¿CUÁNDO JUGARÁ IGNACIO BUSE EN EL US OPEN 2026?

La organización del torneo reprogramó el partido entre Ignacio Buse y Marcos Giron para este miércoles 2 de septiembre, en la Cancha 6 del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

El encuentro comenzará no antes de las 11:30 a. m. (hora peruana), siempre que las condiciones climáticas permitan el desarrollo normal de la jornada.

Este será el primer partido de Buse en el cuadro principal del US Open, donde tendrá al estadounidense Giron como rival. El peruano buscará iniciar con triunfo su participación en el último Grand Slam del año.

IGNACIO BUSE LLEGA TRAS CONQUISTAR WINSTON-SALEM

El tenista nacional afronta el US Open en el mejor momento de su carrera. El último fin de semana, Buse consiguió el título del ATP 250 de Winston-Salem, el primer campeonato de esta categoría que conquista durante su carrera profesional.

Su gran actuación también le permitió ingresar al grupo de jugadores sembrados del US Open. Tras algunas bajas de último momento, Buse quedó como cabeza de serie número 32 del torneo.

Ahora, el peruano deberá esperar unas horas más para hacer su esperado debut en el cuadro principal del US Open 2026.

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