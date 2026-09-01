Ibai Llanos reveló el nuevo trofeo para el ganador del Mundial de Comidas y anuncia que enviará uno a Perú

El streamer español Ibai Llanos presentó el nuevo trofeo que recibirá el país ganador del Mundial de Comidas y anunció que también enviará una de estas piezas a Perú, actual campeón del Mundial de Desayunos.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, explicó que el premio es de bronce y está valorizado en 4.000 euros. “Como pueden ver, hemos querido mejorar el trofeo. Este es el diseño que hemos hecho nosotros mismos”, señaló.

El influencer reconoció que en la edición anterior tuvo que improvisar el galardón utilizando una sartén dorada. “Este año nos dijeron que quieren un trofeo que sea muy guapo, que esté currado, que tenga cariño y la verdad es que creo que ha quedado algo espectacular”, manifestó. También precisó que la imagen presentada es una versión digital, por lo que mostrará la pieza terminada cuando la tenga fisicamente.

Llanos también mencionó que se encuentra evaluando qué actividades podría hacer en el país ganador. En ese sentido, dijo que si bien ya había visitado algunas naciones latinoamericanas, quería hacer “algo especial” en la que resulta triunfadora en este certamen.

Por otro lado, el creador de contenido confirmó que enviará el nuevo premio a Perú como reconocimiento por su triunfo en el Mundial de Desayunos, donde obtuvo 12.8 millones de votos. “No sé a quién y no sé cómo, pero pensaremos en algo”, aseveró.

PERÚ CLASIFICA A LOS CUARTOS DE FINAL

Perú continúa en competencia en el Mundial de Comidas. El ceviche superó a las baleadas de Honduras en los octavos de final con 2.9 millones de votos frente a los 1.8 millones obtenidos por el país centroamericano. En total, la ronda registró 25 millones de votos.

En los cuartos de final, el nuevo rival a vencer será Guatemala. Los otros cruces serán Venezuela contra Colombia, Ecuador frente a Bolivia y Uruguay ante Argentina. La competencia se desarrollará durante esta semana, aunque todavía no se ha anunciado la fecha ni la hora exacta del duelo.

¿CÓMO VOTAR POR PERÚ?

Las personas que deseen votar por Perú en el Mundial de Comidas en los cuartos de final deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar a las cuentas de Instagram o TikTok de Ibai Llanos. Entrar al video del enfrentamiento entre Perú y Guatemala Ubicar el comentario donde se muestran las opciones de los dos países y hacer clic en Perú. En el caso de YouTube, la votación se hace dando “me gusta” en el comentario que mencione a Perú.

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