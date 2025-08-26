¿Indirecta? Hernán Barcos publica curioso mensaje tras pelea con Alex Valera | FOTO

El empate 0-0 entre Universitario y Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura no solo dejó emociones dentro del campo, sino también una fuerte polémica entre los delanteros Hernán Barcos y Alex Valera.

Y es que el atacante argentino acusó al goleador crema de faltarle el respeto durante el clásico disputado en el Estadio Monumental. Tras sus declaraciones, Barcos encendió la controversia con un enigmático mensaje en redes.

“No es venganza, es la ley de Newton; para cada acción, hay una reacción”, publicó en una historia de Instagram, luego de que el “Pirata” no dudara en cuestionar la presencia del delantero de Universitario en la selección peruana.

Como se recuerda, tras el clásico en el que los compadres no se hicieron daño, el delantero de Alianza Lima indicó que el atacante de Universitario le faltó el respeto previo a recibir una tarjeta amarilla en el primer tiempo.

“Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí, sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la Selección, de no querer jugar por su patria, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, yo que defiendo más al país que a él?”, declaró.

