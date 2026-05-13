¿Quiénes serán los 12 participantes de “Me Caigo De Risa”? Esto fue lo que dijo José Peláez

José Peláez se mostró más que emocionado por el próximo estreno de Me caigo de risa y aseguró que uno de los mayores atractivos del programa serán los 12 participantes famosos que integrarán el elenco principal.

El conductor contó que, si bien el formato contará con juegos, retos y dinámicas que prometen divertir al público, quienes realmente terminarán robándose el show serán las figuras invitadas. “Creo que lo que más va a sorprender al público son nuestros participantes”, comentó durante una entrevista.

Peláez destacó además el talento y la química que existe entre todos los integrantes del programa, revelando que detrás de cámaras las grabaciones se han convertido en momentos de mucha diversión. “Estamos haciendo un trabajo increíble con ellos. Nos estamos divirtiendo mucho”, señaló.

Asimismo, aseguró que incluso los juegos más simples terminan convirtiéndose en escenas hilarantes gracias a la espontaneidad y carisma de los famosos convocados para esta nueva producción de Latina.

Aunque todavía no se revela oficialmente la lista completa de participantes, la expectativa entre los televidentes crece cada vez más, pues muchos esperan ver a reconocidas figuras de la televisión enfrentándose a retos inesperados.

“De verdad, los juegos más sencillos a veces son los que más nos divertimos”, expresó Peláez, dejando entrever que el humor natural y las ocurrencias de los participantes serán clave para conectar con el público.