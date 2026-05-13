Renuncia Lesli Gonzales, abogada chotana que integró Comisión de Gracias Presidenciales

Renunció Lesli Roxana Gonzales Cabanillas de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia luego de ser designada el 5 de mayo por el ministro Luis Enrique Jiménez en un Decreto Supremo.

En su carta, la joven abogada señala que su decisión se atribuye a que fue blanco de “acoso mediatico”, “hostilidad sistemática” y “discrminación por origen” que ha sufrido durante los 8 días en el cargo. Ella fue cuestionada por la prensa debido a que sus padres presuntamente fueron docentes en el mismo colegio donde Pedro Castillo enseñó.

“Soy una mujer orgullosamente chotana, hija de profesores, abogada y servidora pública de carrera. Mi trayectoria no ha sido regalada ni heredada. Ha sido consecuencia de mi esfuerzo, rigor técnico y vocación de servicio”, describe la letrada Gonzales en su carta de renuncia.

Tras el nombramiento de Gonzales, el presidente de transición José María Balcázar comentó que se debe a una labor rutinaria y enfocada a agilizar los indultos habituales. En ese sentido, descartó que se realizó para beneficiar a Pedro Castillo.

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