IPD reconoce a la directiva del básquet peruano y abre camino para su regreso a la FIBA

Importante paso para el camino de la formalización y reafilación del basketball peruano en la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). El Instituto Peruano del Deporte (IPD) oficializó el reconocimiento de la Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball para el período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

A través de un comunicado, el máximo órgano deportivo nacional anunció la conformación de la nueva junta cumple con las requisitos técnicos y legales, tras evaluaciones respectivas y de acuerdo a la normativa vigente. Incluso mediante un video en la cuenta oficial de la institución, el presidente del IPD, Óscar Fernández, también saludó la medida. “Estamos dando un paso importante para el futuro del básquet peruano”, afirmó.

“Esto nos permite seguir fortaleciendo la institucionalidad de esta disciplina. Este reconocimiento permitirá avanzar en la formalización de la federación en benEficio de los deportistas, continuar las gestiones para su reafilación a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA)”, expresó Óscar Fernández.

Además de la reafiliación a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), el IPD señala en el comunicado que también buscan actualizar la situación de sus ligas afiliadas en el Registro Nacional del Deporte (RENADE).

REAFILACIÓN DEL BÁSQUET PERUANO

Desde hace varios años el básquet peruano se encuentra fuera del circuito profesional internacional. Fue en junio de 2021 cuando la FIBA expulsó a la federación nacional en junio de 2021, tras un proceso que inició con una suspensión preventiva a fines de 2018. Es por este motivo que Perú, a pesar de ser el país anfitrión, no pudo competir en este deporte en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Con el reconocimiento de la Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball para el período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, se espera que el básquet peruano pueda volver a la competencia internacional, como en los próximos Juegos Panamericanos 2027.

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