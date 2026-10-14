Cajamarca: colegio que lleva el nombre de Robert Prevost realizará misa por la salud del papa León XIV

La comunidad educativa de la institución Robert Francis Prevost, ubicada en la ciudad de Cajamarca, realizará una misa para pedir por la pronta recuperación del papa León XIV, quien fue sometido a una operación por cáncer de pulmón. La ceremonia se celebrará el viernes 23 de octubre, a las 8:00 a. m., en la capilla Aranjuez.

La docente Marleny Astopilco Aliaga, encargada del plantel, contó a la agencia Andina que la noticia sobre el estado de salud del santo padre sorprendió a profesores, estudiantes y padres de familia, quienes se mantienen unidos en oración por su recuperación.

El colegio, identificado con el número 821131, tiene 43 años de creación y alberga a cerca de 700 estudiantes de primaria y secundaria. Hasta el año pasado, la institución llevaba el nombre del barrio Miraflores, pero este año adoptó el de Robert Francis Prevost, tras una propuesta presentada ante la UGEL Cajamarca.

UN COLEGIO QUE LLEVA EL NOMBRE DEL PAPA LEÓN XIV

La decisión fue recibida con alegría por la comunidad educativa. Según explicó Astopilco, además de cambiar el nombre de la institución, también modificaron el himno escolar para incorporar la referencia al actual pontífice.

Las actividades por el 43.º aniversario comenzaron con un concurso de matemáticas y continuaron con actividades culturales de dibujo y pintura. La programación también incluye un concurso de declamación y encuentros deportivos en los que participarán estudiantes y padres de familia. La celebración culminará con la misa por la salud del papa.

La docente precisó que el colegio recibe principalmente a alumnos de zonas rurales y sectores como la parte alta del barrio Santa Elena, La Paccha, Cruz Blanca y Agomarca. Por ello, expresó su deseo de que el santo padre pueda conocer la institución durante su eventual visita al Perú, prevista para noviembre.

Sin embargo, consideró que su estado de salud podría dificultar el viaje. “Debe cuidarse, su salud es lo más importante”, manifestó Astopilco, quien también expresó su anhelo de que León XIV visite Cajamarca y conozca el colegio que lleva su nombre.

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