Jefferson Farfán reconoció que Paolo Hurtado sí le pegó cuando estaban en Alianza Lima [VIDEO]

Jefferson Farfán sigue firme con la producción de su podcast ‘Enfocados’ a través de Youtube. En este nuevo episodio, la visita de André Carrillo dejó varias anécdotas entre ambos personajes, sobre todo cuando la ‘Culebra’ recordó la discusión que tuvo la ‘Foquita’ con Paolo Hurtado en Alianza Lima.

Y es que como se supo, tanto Farfán como Hurtado tuvieron una pelea cuando vestían la camiseta de Alianza Lima durante el campeonato del 2022 y fue uno de los motivos para que luego el ‘Caballito’ salga del club ‘blanquiazul’.

“Lo que pasa es que hay muchas historias, él (Farfán) me ha contado una historia y ‘caballo’ me ha contado otra, entonces yo estoy en duda, por eso me gustaría que lo traigan aquí al caballo y cuenten los dos lo que pasó”, contó Carrillo.

Asimismo, la ‘Culebra’ contó que Hurtado le reveló que tuvo una preparación previa: «Me preparé con Maicelo… Te lo juro por Dios que eso me dijo (…) y lo he reventado, pero de Farfán tengo otra versión«, narró el popular ‘Cucurucho’.

JEFFERSON FARFÁN AFIRMA QUE SI FUE GOLPEADO

Ante la revelación de las anécdotas, Jefferson Farfán no tuvo problemas y aceptó que Paolo Hurtado sí le pegó en el 2022. «Si, me pegó, me pegó», aceptó el ex futbolista.